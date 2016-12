Nuevas encuestas: DAN CLARA VENTAJA A AUGUSTO SUAID

Las últimas encuestas conocidas en la localidad ponen de manifiesto el enorme crecimiento de la figura del dirigente AUGUSTO SUAID, concejal por el espacio Cambiemos de Santo Tomé. Los muestreos dicen que AUGUSTO supera el 40% de la intención de voto con una diferencia mayor a los 12 puntos porcentuales, sobre el candidato oficialista MARIANO GARAY. Esto genera un fuerte impacto en toda la estructura politica local y perfila a los que posiblemente resulten candidatos a los distintos cargos en la ciudad para las próximas elecciones del año 2017.

EN LA VEREDA DE LA OPOSICION

Si bien las encuestas a más de un año de las próximas elecciones tienen un valor relativo, sirven como parámetros para medir donde estamos parados políticamente hablando en la ciudad de Santo Tomé. Es en este sentido que decimos, que el joven dirigente de ECO – Cambiemos AUGUSTO SUAID, se perfila como un serio candidato a ocupar un lugar preponderante en la política de Santo Tomé a partir del turno electoral de 2017, ya que sin manifestar su intención de ser candidato a cargo alguno, se ve favorecido por la opinión de la gente hacia su persona y su accionar político. El joven repite que solo busca y le interesa solucionar los problemas de la gente y de lo que puede aportar desde su banca de Concejal. Pero los niveles de imagen y aceptación lo ubican un escalón más arriba y mas allá de su voluntad lo ven como el futuro Intendente de la ciudad.

Destaca la gente en esos estudios, su energía para resolver problemas , su buena predisposición y trato con la gente en especial con los niños. Esto podría ser el resultado de su trabajo social y barrial, con el desarrollo de su programa “A Jugar en Familia” que periódicamente se realiza en cada barrio de la ciudad.

Pero además aparece como una figura exótica ya que rehuye la pelea de la política tradicional y se enfrasca en largas gestiones para conseguir soluciones a los problemas que cotidianamente afectan a la gente. Además es una persona con buen trato con todos los sectores de la oposición e incluso ha sabido tejer fuertes lazos con sectores del oficialismo comunal, con quienes comparte el espacio del Concejo Deliberante.

Cuando en los medios se le pregunta sobre su futuro político, rehuye una respuesta directa y dice simplemente “NO ES TIEMPO DE HABLAR DE CANDIDATURAS”. Es así, joven, de amplia sonrisa y hasta un poco cándido, a sabido moverse en las aguas agitadas de la siempre complicada política Santotomeña. A sus treinta y dos años, tiene enfrente un desafío de guiar a la oposición santotomeña a convertirse en una real alternativa de poder y dejar atrás años de fallidos intentos.

EN LA OTRA VEREDA, EL OFICIALISMO SE DEBATE EN MEDIO DE LA OPERACION GIRAUD

A esta altura ya es un secreto a voces que el INTENDENTE VICTOR NEGRO GIRAUD el gran elector por el KIRCHNERISTA FRENTE PARA LA VICTORIA local, a desatado una fuerte ofensiva para desbancar a MARIANO GARAY de su lugar de candidato a intendente por el oficialismo. Esta operación cada vez más evidente y solo desconocida por el candidato Mariano Garay, choca todavía con el límite que la reemplazante natural que no es otra que la mismísima hermana del intendente la actual Diputada provincial MARIA GIRAUD, no cuenta con mayor intención de votos que el actual candidato..

GARAY ignora o simula hacerlo, junto con su grupo más cercano, que esta operación solo es fruto de sectores internos o algunos dirigentes aislados que diariamente taladran los oídos de quien quiera escucharlos con que “MARIANO NO MIDE” y es “MUY EGOISTA” por no dejarle el lugar a MARIA.

Pero es un hecho que los Giraud no se caracterizan por saber compartir con “SU GENTE” los beneficios de la política, prueba de ello es que en la Delegación de Control Del Puente Internacional Santo Tomé, Sao Borja, el Intendente puso a su cuñada Marta Eugenia STORTI, de escasa militancia partidaria y compromiso personal con el proyecto, ademas en la ANSES hubo colocado a su Esposa Vivian Storti como delegada y Jefa.

Los conocedores de la interna Kirchnerista dicen firmemente que es impensable que GIRAUD “regale” la candidatura a su amigo Mariano Garay. Dicen que esto no es de Peronistas, los peronistas ponemos a nuestras esposas, hermanas o al perro propio, pero no regalamos el poder a cualquiera.

GARAY mientras tanto finje no saber o se prepara para resistir el embate final y cada día se muestra más descreído de las encuestas y muestreos que le acercan los amigos del Intendente.

MIENTRAS TANTO EL VIEJO LOBO DE MAR CARLOS FARIZANO ESPERA SU MOMENTO Y LOS PALADINES DE LA HONRADEZ -AMUEDO Y TOLEDO- SE PELEAN HASTA CON SU SOMBRA.

Carlos Farizano, viene unos pasos atrás en los sondeos, pero es cierto que tampoco se lanzó formalmente a la pelea, espera pacientemente que madure la fruta y esta caiga por su propio peso. Conocedor de la intrigas que afectan al oficialismo y con un olfato que pocas veces le ha fallado espera que GARAY se termine de caer y que la hermana no mida lo suficientemente para que sus viejos socios tengan que enfrentarse a su peor pesadilla de un triunfo de Augusto Suaid y deban venir al pie a pedirle que los vuelva a representar. Esta claro que esta maniobra de altisimo significado político solo será posible si como vienen mostrando los sondeos, los candidatos de GIRAUD no mueven el amperímetro. Porque todos sus viejos aliados son concientes que pactar con CARLITOS es como regalarle un hacha al verdugo, herramienta con la cual este les cortará la cabeza. Es que dicen que Carlos Farizano no es una persona rencorosa pero que tiene muy buena memoria, y este no olvida los desplantes, la soberbia y hasta el desprecio con que lo trataron luego que este les prestara su poder territorial para que se lo cuiden sus amigos. Farizano era de los pocos peronistas que creyó que el poder se podía prestar a sus cercanos y aún en contra de los consejos de sus familiares directos, le entrego o prestó el poder al Negro Giraud. La experiencia no tuvo el resultado que esperaba y sus antiguos socios rapidamente lo pasaron a retiro.

Carlos va a esperar el tiempo necesario para decidir su candidatura mientras tanto se entretiene sumando a los viejos militantes y volteándole soldaditos a sus ex amigos.

Por otro lado, de los terceros en discordia, se encuentran Jorge Eduardo y María Virginia, quienes lucen cada día más desorientados y violentos con el nuevo escenario que se dibuja en la política Santotomeña. A sus habituales ataques de ira y odios contra todos le han agregado una practica poco conocida en el periodismo de cualquier lugar, que consiste en el hecho de pelearse con paginas y opiniones de trolls (páginas truchas) que pululan en las redes sociales.

Basta una llamada de alguien que diga que en las redes están diciendo algo de ellos, para que pasen horas de programas descargando toda su artillería de agravios y descalificaciones personales, hacia las personas que supuestamente dijeron algo de ellos. No realizan a esta altura ni el intento de chequear minimamente sobre el origen y veracidad de la supuesta información. BASTA la CHISPA y aparece la DESCARGA. Municiones que normalmente van a parar al cuerpo de los ODIADOS RADICALES.

Políticamente no se encuentran en ninguna de las coordenadas de lo que está ocurriendo en Santo Tomé, por eso se alquilan al mejor postor. Un día es la candidatura de Farizano la que les causa entusiasmo, mañana renacen las esperanzas cuando un Odontólogo va a su programa, pasado se ilusionan con una supuesta Unión Vecinal y/o toda otra cosa que los pueda sacar del lugar insignificante donde se encuentran. Es el lugar que decidieron ocupar cuando se terminaron marginalizando y rompieron con todos los aliados que una vez supieron tener. Es que la política, del utilizame para que me des a cambio algo, ya no tiene mucho exito por este tiempo, en estos lugares. El último gran intento de este grupo familiar, fue utilizar a Etchegaray Centeno, joven abogado para atacar a sus antiguos ex aliados radicales, resultó en un fiasco. Y Etchegaray terminó utilizando a la radio en beneficio de su candidatura a Concejal, frustrada por el resultado.

DESPRECIABLES PRACTICAS INMORALES.

La pareja, que hace el más descarnado periodismo extorsivo, en su último programa del sábado, reclamaban por el lado que más le duele, el de la pauta publicitaria que dicen el Gobierno de Colombi le abría cortado. En el programa donde el ataque se centró 100 % al Radicalismo local, los dirigentes de este partido que ya están acostumbrados a estos arrebatos paranoicos, miran con ojos desorbitados por esta situación donde siempre está mezclada plata pública. Un dirigente Santotomeño conocedor del paño, dice: “prestá atención, en esa fuerza política todas las peleas siempre han sido por plata, con Farizano, con los Radicales, con Mescher, el acercamiento o alejamiento siempre es por plata. Testimonio de ello es que todos los que trabajaron con ellos se alejaron por una cuestión de dinero”. Resulta evidente a esta altura que el Radicalismo Santotomeño ha decidido no ceder a la extorsión por plata y les dejan que se desgañiten todas la mañanas contra el gobierno Provincial.

En la mañana del sábado, la audiencia quedó tan atónita que respondió con un amplio silencio, fue cuando pusieron el audio de una persona que se identifico, cuando hablaba por teléfono, como perteneciente al Instituto Cardiológico de Corrientes, con la que aparentemente no llegaron a un acuerdo ecónomico para pasar una publicidad.

Esto constituye un hecho muy grave ya que se utilizó una conversación privada con una persona que no sabía que la estaban grabando. Y menos aún que la iban a pasar por radio a la cual no se la informo que se le iba a utilizar , que se la iba a utilizar en un programa radial en un alegato político contra el Gobierno Provincial. PERIODISMO?. DERECHO A REPLICA?. DESCARGO?. POSIBILIDAD DE REBATIR?. Todo bien, gracias. Esos son códigos de personas bien nacidas que esta gente no conoce.

La falta de escrúpulos morales del matrimonio ya le afecta hasta los seguidores más fieles que hoy se dan cuenta que cuando le van a llevar un dato o un chisme el matrimonio inescrupulosamente los graba para llegado el momento poder ejercer si es necesario algún tipo de violencia extorsiva.

Es a este ritmo que se mueve la política local, entre las intrigas dentro del palacio del poder, la actitud actitud despistada y servil de una radio que alguien bautizara OMBLIGO DEL MUNDO, que se mueve a los requerimientos de su propio bolsillo. Por otro lado existen, algunos jugadores que están agazapados esperando su momento.